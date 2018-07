Franse chouchou Warren Barguil heeft opvallend plan: “Doel is om met opzet tijd te verliezen”

Warren Barguil, vorig jaar de bergkoning in de Tour de France, heeft er een sterke eerste Tourweek opzitten. De kopman van Fortuneo staat momenteel achttiende op 2:37 van leider Greg Van Avermaet en op minder dan een minuut van de beste klassementsrenners. Maar hij heeft een apart doel voor de komende dagen. “Ik ga vanaf dinsdag met opzet tijd verliezen om nadien een vrijgeleide te krijgen in de vlucht en proberen een etappe te winnen”, aldus Barguil.

De 26-jarige Barguil, één van de grootste beloften van het Franse wielrennen, mikt niet op een eindklassement in Parijs, maar wil - na zijn twee ritzeges van vorig jaar - opnieuw gaan voor etappeoverwinningen. “Dinsdag, de dag na de rustdag, is een speciale dag”, opende Barguil. “Ik ben niet naar hier gekomen voor een goed klassement. Dus ik kan vanaf morgen tijd verliezen.”

“Een goed klassement rijden vereist een heel andere denkwijze”, vervolgde Barguil. “Dit jaar is dat voor mij nog niet mogelijk, maar ik kom ooit wel eens voor een goede eindklassering. Om een etappe te kunnen winnen, moet ik tijd verliezen. Anders laten ze me niet rijden. Ik ga morgen zien hoe het gaat, maar het doel is zeker tijd te verliezen tijdens de slotklim.”

Opvallend is dat Barguil hiermee wachtte tot de bergetappes, terwijl in de eerste week ook al tal van mogelijkheden lagen om tijd te verliezen. “Ik heb geprobeerd een rit te vinden om tijd te verliezen, maar in Bretagne kon dat niet”, besloot Barguil, zelf een Bretoen, die rijdt voor het Bretoense team Fortuneo.