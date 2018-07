Eerste hittegolf van 2018 op komst: natuur kreunt nu al onder aanhoudende droogte

Hasselt - Het lijkt misschien alsof we al weken in tropische oorden leven, maar de eerste hittegolf – vijf da­gen ach­ter­een temperaturen bo­ven 25 °C, waar­van mi­ni­maal drie da­gen bo­ven 30 °C – van dit jaar moet nog komen. Onze weerman Michel Nulens verwacht dat die volgende week zal toeslaan, maar voor het zover is zal er vandaag hier en daar en lokale bui vallen. “Maar dat zal nauwelijks voldoende zijn om het stof weg te spoelen. Om de watervoorraden aan te vullen, zou het in de rest van juli dubbel zo hard moeten regenen als normaal.”

