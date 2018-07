Honderden mensen geven Zonhovenaar verrassing van z’n leven in Breda

Zonhoven - Na een lange treinrit kom je het station uit, en plots staat daar een uitzinnige menigte je toe te juichen met spandoeken en muziek. Daarna krijg je jouw eigen bier voorgeschoteld, en val je van de enige verbazing in de andere. Het overkwam Zonhovenaar Marnick Vandebroek (30) bij een bezoek aan Breda. Het resultaat is te zien in een reclamefilmpje voor de Noord-Brabantse stad.

“Om te bewijzen dat Breda de meest gastvrije stad van Nederland is, vroegen we de inwoners een nietsvermoedende toerist een warm welkom te geven.” Zo begint het promotiefilmpje voor de Nederlandse ...