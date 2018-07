Uitschuiver van Kroaten tijdens huldiging: ultranationalistische zanger mag aan boord van spelersbus...

De ultranationalistische zanger Marko Perkovic, beter bekend als Thompson, ging maandag aan boord van de Kroatische spelers bij hun huldiging in de hoofdstad Zagreb. Thompson wordt beschuldigd van sympathie voor de fascistische Ustasabeweging.

“De enige echte koning is gearriveerd. Komaan Kroatië”, schreef voetballer Ivan Rakitic maandag op Instagram onder een foto waarop hij poseert met Thompson. Op de livebeelden op de Kroatische televisie was ook te zien dat aanvoerder en Speler van het Toernooi Luka Modric stond te praten met de aangebrande zanger.

Thompson, 51 jaar, wordt bekritiseerd omdat hij zijn publiek tijdens concerten wel eens “Za dom spremni” liet scanderen, de groet van de Ustasabeweging, die aan de macht was in de eerste helft van de jaren 1940 en toen honderdduizenden Serviërs, joden, Roma’s en politieke tegenstanders liet vermoorden. In verschillende Europese landen werden concerten van Thompson verboden.

