Scott Sunderland wordt koersdirecteur van Great War Remebrance Race

Ex-wielrenner Scott Sunderland wordt de koersdirecteur van de eerste editie van de Great War Remembrance Race. Op 24 augustus zal de Australiër, die nog steeds in het wielermilieu actief is als koersdirecteur van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, in Nieuwpoort vanuit de directiewagen het startschot geven. De eindmeet van deze categorie 1.1 wedstrijd ligt in Ieper.

Scott Sunderland is een naam die bij vele Vlaamse wielerfans een belletje doet rinkelen. De Australiër kende een succesvolle profcarrière tussen 1990 en 2004 en was onder andere bij TVM en Palmans een belangrijke pion in de ploeg. Ook na zijn professionele wielercarrière bleef Sunderland in het wielrennen actief. Tussen 2004 en 2008 boekte hij als ploegleider successen bij CSC, in 2010 bij het pas opgerichte Team Sky.

“We staan met de Great War Remembrance Race nog maar net in de startblokken. Dat we een gerenommeerde naam als Scott Sunderland aan ons team kunnen toevoegen, is een enorme verrijking voor onze wedstrijd”, vertelt Hans De Clercq van de Organisatie Gent-Wevelgem. “Scott heeft bijna 15 jaar ervaring als prof en 7 jaar als ploegleider en kent het koerswereldje als geen ander. Met hem erbij zetten we het internationale karakter van onze wedstrijd in de verf. Zo hebben WorldTour-ploegen BMC, Sunweb en Quick-Step hun komst reeds bevestigd.”

Ook Scott Sunderland zelf heeft veel zin om aan dit nieuwe avontuur te beginnen. “Ik zal proberen de wielerploegen te overtuigen van ons verhaal”, geeft hij mee. “Naast de achterliggende boodschap die deze wedstrijd uitdraagt, kan de Great War Remembrance Race ook op sportief vlak een meerwaarde betekenen door zijn gunstige plaats op de wielerkalender. Voor de renners kan het een perfecte voorbereiding zijn, niet alleen op de WorldTour-wedstrijd van Plouay twee dagen later, maar ook op het seizoeneinde en het WK in Innsbruck. Niet iedereen rijdt de Vuelta en dus zijn eendagswedstrijden als deze vitaal in de voorbereiding van een renner.”