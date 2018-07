Maradona na kennismaking met zijn nieuwe club in Wit-Rusland: “Ik heb geen schrik van de sneeuw”

Voetballegende Diego Maradona is maandag in het Wit-Russische Brest aangekomen voor zijn eerste dag als voorzitter van de plaatselijke eersteklasser Dinamo Brest, de club waar Marvin Ogunjimi dit voorjaar twee maanden onder contract stond. De Argentijn was ook meteen goed voor een opmerkelijke uitspraak. Hij liet optekenen graag de autocratische president Aleksandr Lukashenko te ontmoeten.

“Ik kende in het verleden Fidel Castro, Hugo Chavez en Moammar Kadhafi en momenteel kan ik het goed vinden met Vladimir Poetin. Nu ik in Wit-Rusland ben, zou ik graag een foto willen met Lukashenko”, verraste Maradona. “Ik hoop dat hij achteraf supporter wordt van onze club. Ik hoop verder dat mijn aanwezigheid bij Dinamo Brest goed is voor de groei van het Wit-Russische voetbal. Met Dinamo Brest wil ik in de bovenste regionen van de competitie meespelen.”

Maradona woont maandagavond meteen zijn eerste wedstrijd van Brest bij. Zijn nieuwe team, momenteel nummer zes in Wit-Rusland, ontvangt Shakhtar Soligorsk, de vierde in de tussenstand.

“Ik heb geen schrik van de sneeuw”

Maradona werd gevraagd of hij ook tijdens de strenge winter in Wit-Rusland zou verblijven. “Zeker”, antwoordde hij. “Als kind had ik geen schoenen en liep ik voortdurend blootsvoets. Ik heb dus geen schrik van sneeuw.”

Maradona tekende in mei een driejarig contract bij Dinamo Brest. Hij verliet Al-Fujairah, een tweedeklasser uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Argentijn moet voor de “strategische ontwikkeling” van de club zorgen.