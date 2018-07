Ondanks vraagtekens heeft Tom Dumoulin er zin in: “Nu begint de Tour pas echt”

Met veel zin en ook een hoofd vol vraagtekens over zichzelf en de concurrentie begint Tom Dumoulin dinsdag aan deel twee van de Tour de France. “De voorbije negen dagen waren niet de leukste. Het ging meer om wie het meeste geluk had. Vanaf nu gaat het erom wie de sterkste is, het wordt tegen elkaar strijden. Ook al zijn de bergritten erg zwaar, volgens mij wacht het hele peloton op wat nu komen gaat”, zei de Nederlandse kopman van Team Sunweb maandagmiddag op de eerste rustdag van de ronde.

Hoe hij er voor zal staan na de eerste confrontatie in de Alpen, durfde en kon Dumoulin niet zeggen. “Ik voel me nog erg fris. De inspanningen van de eerste negen dagen voel ik natuurlijk, maar het is vrijwel onmogelijk te voorspellen wat ik in de bergen kan. De etappe naar Roubaix ging goed, daarin was ik een van de weinige klassementsrenners die het verschil wilde maken. Negentig procent van de mannen wilden vooral geen tijd verliezen.”

Dumoulin was zondag misschien wel de beste van de klassementsmannen op de kasseien “Helaas ben ik er niet in geslaagd wat tijd te pakken en is het ook jammer dat de onderlinge verschillen niet te groot zijn. Dat kan leiden tot een afwachtende koers. Als zich een kans voordoet, zal ik echt wel proberen aan te vallen. Maar ik ga niet forceren. Want er is nog te veel te verliezen om nu al alle kaarten op tafel te gooien.”

De Nederlander blikte ook nog kort vooruit op de rit naar de ‘Nederlandse berg’, Alpe d’Huez die donderdag op het programma staat. “Daar heb ik veel zin in. Ik ben de berg een keer op gereden tijdens de Tour. Toen had ik alle tijd om te genieten van de sfeer. Ik hoop dat het deze keer anders zal zijn: dat ik volle bak aan het afzien ben, hopelijk ergens vooraan in de wedstrijd.”

