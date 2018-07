Tweede Belgische opgave: Keukeleire stapt uit Tour de France

Jens Keukeleire (Lotto Soudal) zal dinsdag niet meer aan de start komen van de twaalfde etappe in de Tour de France. Keukeleire kwam zondag na amper 15 kilometer ten val en onderging maandag een MRI-scan. Die bracht een breuk in de kop van het kuitbeen en een kneuzing van het dijbeen aan het licht.

“Jens heeft een breuk in de kop van het kuitbeen opgelopen en een kneuzing van het dijbeen”, aldus ploegdokter Servaas Bingé. “Door een verrekking van de ligamenten is zijn knie instabiel; dat maakt verder koersen onmogelijk. We hebben nog een punctie uitgevoerd om het overtollige bloed te verwijderen en de zwelling te doen afnemen, maar dat bleek geen oplossing; starten is geen optie. Jens zal de komende twee weken een brace dragen en de vier daaropvolgende weken enkel niet-belastende oefeningen mogen doen.”

Keukeleire zelf was teleurgesteld te moeten opgeven. “Iedereen sprak gisteren over de zenuwachtigheid en de kasseien, maar de val waarin onder meer Richie Porte en ikzelf betrokken waren, had daar niks mee te maken. Michael Valgren had een kettingprobleem en daardoor ontstond de valpartij. Ik had uiteraard wel hinder aan de knie, maar pas na de etappe ontstond de zwelling. Door de rustdag hoop je op beterschap, maar vandaag volgde het harde verdict.”

“Ik was naar de Tour gekomen om mijn voorjaar - ook geteisterd door pech - in de vergeethoek te fietsen, en dus is het zeer sneu dat ik moet opgeven. Het is vroeg om nieuwe plannen te maken, maar ik hoop de slotfase van het seizoen nog mee te pikken en daarna een goeie winter door te maken.”

Keukeleire is de tweede Belg die dit jaar moet opgeven in La Grande Boucle. Eerder moest ook al zijn ploeggenoot bij Lotto Soudal, Tiesj Benoot, er na een valpartij de brui aan geven.