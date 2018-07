Al weken zeer warm in ons land, maar échte hittegolf moet nog komen

Het is al meerdere weken zeer warm en droog in ons land. En verandering zit er nog niet meteen aan te komen. Meer nog: volgende week kan het meerdere dagen 30 graden of warmer worden. Een hittegolf valt dus zeker niet uit te sluiten.

Meteorologen van de Nederlandse website Weerplaza.nl hadden het maandagochtend zelfs over een rekenmodel dat 40 à 42 graden voorspelt voor eind volgende week. Iets dat ze nog nooit eerder gezien hadden, zo vertelden ze in de media.

Maar zo’n vaart zal het toch echt niet lopen, zegt weerman David Dehenauw.

Hittegolf op komst?

“Het ziet er voorlopig naar uit dat het wel droog en warm zal blijven”, aldus Dehenauw. “Volgende week kan het een aantal dagen 30 graden of warmer worden. Een hittegolf sluit ik dus niet uit.”

Bij een hittegolf is de maximumtemperatuur minstens vijf dagen achtereen 25 graden Celsius of meer, waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30 graden Celsius of meer bedraagt.

Tot eind deze maand zomerweer 1/2 pic.twitter.com/pyRPdTDYe8 — David Dehenauw (@DDehenauw) 16 juli 2018

Bijzonder is dat er in Ukkel tot nu toe nog geen 30 graden is gemeten dit jaar, ondanks de zeer warme periode. “Daar is al 29,7 graden gemeten, maar nog niet meer dan dat”, klinkt het. “Daar zal vermoedelijk volgende week wel verandering in komen.”

Kans op een lokale regenbui is er dan ook, maar daarmee zal de droogte niet opgelost zijn. “De regen zal niet meteen vallen waar het nodig is”, klinkt het nog.

Verwachtingen deze week

Dinsdag begint de dag met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. In het centrum en het oosten van het land ontstaan stapelwolken terwijl het in het westen van het land zonnig blijft. In de namiddag kunnen er enkele buien of eventueel een onweer ontstaan in de Ardennen en de Kempen. Elders zou het droog moeten blijven. Maxima rond 21 graden aan zee, 22 tot 23 graden in de Ardennen en tussen 24 en 27 graden elders.

Woensdag blijft het droog met zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan zee en in Hoog-België en lokaal 28 graden in de Kempen.

Donderdag is het warm en zonnig met hoge wolkenvelden. Maxima van 24 tot lokaal 30 graden.

Vrijdag en zaterdag wordt het weer onstabieler met een wisselende bewolking en kans op buien of onweer. De kans op neerslag lijkt groter in het zuiden van het land. Maxima rond 27 graden.

Zondag en maandag is het droog met zon en enkele wolkenvelden. Het blijft warm.