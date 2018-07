Parijs wordt ingenomen door tienduizenden dolle Fransen voor thuiskomst van kersverse wereldkampioenen

De Franse nationale voetbalploeg, sinds zondag wereldkampioen, is maandag iets voor 17u geland op de Parijse luchthaven van Roissy-Charles de Gaulle. Antoine Griezmann en co. zetten koers richting de Champs-Elysées, waar ze door tienduizenden supporters worden opgewacht. Vervolgens worden ze in het Elysée ontvangen door president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.