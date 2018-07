FreeStyle JuJutsu entertaint op Belgische Koishow in Japanse Tuin

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Tijdens het weekend van 23 en 24 juni 2018 vond de Belgische Koishow plaats op de opentuindagen in het Kapermolenpark. De Kiewitse sportclub FreeStyle JuJutsu werd gevraagd om voor het entertainment te zorgen.

Wilfried A.A. Schraepen, hoofdtrainer en voorzitter van FreeStyle JuJutsu, twijfelde geen minuut toen hij de vraag kreeg. "Dit was voor onze leden de ideale gelegenheid om hun hobby te tonen aan het grote publiek", aldus de trainer.

Liefst 27 van de 42 leden waren aanwezig en zorgden elk uur voor een demonstratie van 15 minuten. Tijdens dat weekend was er een enorme groepsgeest, iets waaraan heel veel belang gehecht wordt binnen de club.

Op dit moment is er een zomerstop vermits Dojo Kiewit zijn jaarlijkse sluiting heeft. Op zondag 26 augustus start de club terug, dit met hun jaarlijkse Tryoutdag. Een dag waar de leden kunnen trainen en nieuwelingen kunnen komen kennismaken met de sport. Iedereen is dus uitgenodigd op 26 augustus van 11 tot 16 uur.

Het voorbije seizoen kende de club een enorme toename van leden. Bijna ieder lid heeft zich terug ingeschreven. Dojo Kiewit is dus dringend aan uitbreiding toe.