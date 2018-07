Sint-Truiden - Afgelopen weekend werden bij de politie drie inbraken gemeld. Uit een huis in de Merelstraat in Groot-Gelmen maakten de inbrekers juwelen buit. Hetzelfde verdween bij een inbraak in de Halingenstraat in Velm. En indringers namen geld mee bij een inbraak in een huis in de Smisstraat in Aalst. (mm)