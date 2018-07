Zo blijft je bikini of badpak langer mooi

Nieuwe bikini (of twee, drie) gescoord? Je mooiste swimwear moet natuurlijk zo lang mogelijk meegaan. Met deze tips blijft je bikini of badpak langer mooi!

Uitwringen is een no-go

First things first: Je bikini of badpak bestaat voor het grootste deel uit lycra (polyamide en elastomeer bijvoorbeeld). Doorgaans geldt: hoe kwalitatiever je badpak, hoe meer lycra er in verwerkt is om een goede pasvorm te garanderen. Hoe minder deze vezel beschadigd raakt, hoe langer je bakpak of bikini zal meegaan.

Om de vezel zo goed mogelijk te beschermen en dus de pasvorm van je badpak of bikini te behouden is het belangrijk dat je nooit (nooit!) je natte bikini of badpak uitwringt. Je rekt de vezels daarmee zodanig uit dat ze ze nooit meer naar hun oorspronkelijke dichtheid kunnen herstellen. Leg je badkleding in plaats daarvan op een handdoek, plooi deze dubbel en druk zachtjes je bikini of badpak wat droog.

Verkleuringen en slijtage vermijden

Chloor, zonlicht, zout water en zweet: het zijn allemaal natuurlijke vijanden van lycra die verkleuringen en slijtage in de hand werken. Volgens lingerie-experte Sheron Oosterhof van XL-Lingerie is het daarom een must om op voorhand een douche te nemen (in je bikini of badpak). Het zuivere water zorgt er namelijk voor dat er minder chloor wordt opgenomen.

Spoel je badpak of bikini na je zon-of zwemsessie zo snel mogelijk uit in in koud of handwarm water om blijvende verkleuringen (door water of zonlicht) te voorkomen. Kun je het niet meteen in een sopje steken? Spring dan nog eens onder de douche vlak nadat je uit het water komt. Laat het vervolgens zeker niet te lang in je tas steken!

Je swimwear wassen? Dat doe je zo

Was je exemplaar met de hand in koud of handwarm water met een wasmiddel dat geschikt is voor fijne was. Toch in de wasmachine? Was je badpak of bikini op het fijnste wasprogramma (het wolprogramma of het handwasprogramma bijvoorbeeld) en apart zonder wasverzachter. Leg je badkleding nadien plat neer en laat het vervolgens aan de lucht drogen. Steek het nooit in de droogkast en vermijd radiators: een te hoge temperatuur zorgt ervoor dat de lycra afbreekt.