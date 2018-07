Goed nieuws voor het vrouwenwielrennen: Trek kondigt creatie van nieuw vrouwenteam aan

Fietsenmerk Trek heeft maandag aangekondigd volgend jaar een nieuw vrouwenteam te zullen opstarten. Het doel is om een plaats te veroveren in de Women’s World Tour. De Britse Lizzie Deignan wordt de kopvrouw van het nieuwe team. De vrouwenploeg zal gaan samenwerken met het WorldTour-team Trek-Segafredo bij de mannen.

“Met Trek willen we de wereld veranderen en meer mensen inspireren te fietsen”, opende CEO John Burke. “Ons vrouwenteam zal gevuld worden met gepassioneerde rijdsters. We gaan hen ten volle steunen, zodat ze zich enkel moeten focussen op het fietsen, hetgeen ze het best kunnen.”

Kopvrouw van het nieuwe team wordt Lizzie Deignan, een voormalig wereldkampioene met een groot palmares op zowel de weg als de piste. “Ik kijk er heel erg naar uit te zullen deel uitmaken van dit team”, legde Deignan uit. “Ik steun het bedrijf in haar missie om de sport verder te promoten. De doelen van het team liggen perfect in de lijn van mijn eigen doelen.”

Trek wordt het eerste fietsenmerk met een eigen professioneel vrouwenteam. Het merk zal op 1 augustus de verdere invulling van haar team bekendmaken.