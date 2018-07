Antonio Conte bedankt “al zijn vrienden” bij Chelsea

Antonio Conte heeft maandag “al zijn vrienden bij Chelsea” bedankt. De Italiaanse coach, die vrijdag door de Londense club officieel aan de deur werd gezet, noemde weinig verrassend het bestuur van de Blues niet.

Conte liet een boodschap publiceren op de website van League Managers Association (LMA). De Italiaan bedankte de spelers die “zeer talentvol waren en steeds alles gaven”. “Dat is zo belangrijk om succes te behalen. Het was een plezier om met elk van hen te kunnen werken. Ik bedank ook mijn staf voor hun professionalisme en inzet. Ze werkten elke dag erg hard voor de club.”

Conte liet ook niet na de supporters te prijzen. “Ik heb twee leuke jaren beleefd in Londen en ik wil dan ook graag de supporters van Chelsea bedanken. Ze zijn altijd vriendelijk geweest tegenover mij en mijn familie. Het was fantastisch voor mij om mijn emoties, passie en enthousiasme gedurende twee onvergetelijke seizoenen te kunnen delen met de supporters. Ze blijven voor altijd in mijn hart.”

“Ik hoop dat Chelsea ook de komende jaren succes zal boeken”, besloot de Italiaan. “Ik wens iedereen een goed seizoen.”

Conte werd in zijn eerste seizoen bij Chelsea kampioen. Het voorbije jaar werd hij slechts vijfde in de competitie, maar won hij wel de FA Cup. Hij werd bij Chelsea opgevolgd door zijn landgenoot Maurizio Sarri.