Fietsend meisje (4) bekogeld met stenen, vader op zoek naar minderjarige dader

Een vierjarig meisje is zaterdag in haar woonplaats ‘t Harde, een dorp in het Nederlandse Veluwe, door een tienjarige jongen bekogeld met stenen. Het slachtoffertje was aan het fietsen met haar broer toen ze werd aangevallen, viel en zwaargewond raakte aan haar gezicht. Daarna vluchtte de jonge dader het bos in.

De vader van het meisje is via Facebook op zoek naar de dader. Hij zegt graag te willen achterhalen wie hij is, om een hartig woordje met hem en zijn ouders te spreken. “Op zoek naar een jongen die gisteren zo vriendelijk met stenen zat te gooien naar mijn dochter waardoor ze met de fiets is gevallen. Haar gezicht en schouder kapot... Wil graag even in contact komen met deze held”, schrijft de man.

Volgens de vader droeg de jongen een zwart shirt, een groene broek en had hij donker haar.