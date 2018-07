Greg Van Avermaet bevestigt: CCC schiet BMC te hulp, nieuw team wordt rond hem opgebouwd

Greg Van Avermaet heeft zijn contract bij zijn huidige werkgever verlengd. Dat werd bekendgemaakt nadat nieuwe sponsor CCC zijn wielerteam BMC een doorstart biedt. Onder welke naam het team zal opereren, is voorlopig nog niet bekend.

BMC zocht na het overlijden van de Zwitserse geldschieter en mede-oprichter Andy Rihs in april een nieuwe sponsor. Die heeft het nu gevonden in Polen: Dariusz Milek en Piotr Wadecki, eigenaar en sportief manager van wielerploeg CCC Sprandi Polkowice, waren zondag te gast bij BMC in de Tour en bereikten met manager Jim Ochowicz een overeenkomst voor drie jaar.

CCC is nu een professioneel continentale ploeg uit Polen. Het neemt de ProTour-licentie van BMC -die in handen is van Ochowicz- over. Die laatste zal dan de plak zwaaien bij het ‘nieuwe’ team, dat niets meer met de huidige sponsor/naamgever BMC zal te maken hebben.

Van Avermaet absolute leider

Over de concrete invulling van de ploeg is nog geen duidelijkheid, het enige wat wél zeker is dat het nieuwe team rond Van Avermaet zal worden opgebouwd. Hij zal de absolute leider zijn in de klassiekers en ook zijn vertrouwelingen Michael Schär en Nathan Van Hooydonck zouden aan boord blijven.

Maar net als BMC zal de nieuwe ploeg een gans seizoen willen scoren, dus ook in de rittenkoersen. Eerder raakte al bekend dat Richie Porte en Rohan Dennis andere oorden zouden opzoeken, zijn zij echter bereid alsnog in dit nieuwe team te stappen? En wat met andere Belgen als Dylan Teuns, Loïc Vliegen en Jürgen Roelandts? Komende dagen en/of weken zal er nog heel wat nieuws te rapen vallen.