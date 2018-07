Paalse Lourdesbedevaart vertrekkensklaar

Paal

Beringen - Vrijdagavond was er een laatste briefing voor de Lourdesbedevaarders. Zondagmorgen kregen ze na de zendingsviering nog de intenties en de kaars van de parochie mee.

Vrijdagavond heette Patricia iedereen welkom met een mooie bezinning rond het Lourdesthema welkom. Niet minder dan 39 personen gaan dit jaar vanuit Paal op Lourdesbedevaart. De voorbereiding werd zondag tijdens de zendingsviering voortgezet. Diepzinnige teksten gelezen door mijnwerkers-brancardiers en jong-brancardiers, aangepaste liederen gebracht door het Sint-Cecilakoor. Op het einde van de viering werden de intenties, welke de mensen de voorbije weken hadden kunnen neerpennen, in een omslag gedaan en overhandigd om ze mee te nemen zodat men ze in de grot bij Bernadette en moeder Maria kan leggen. Ook werd de parochiekaars gezegend, deze zal men in Lourdes aansteken en zo zijn mensen van hier toch een beetje met de bedevaarders in Lourdes.