Nederlander in december naar Assisen voor moord op Hasseltse vriendin

Tongeren / Hasselt - Begin december start voor het Tongerse Hof van Assisen de rechtszaak tegen de 43-jarige Nederlander Andy O. Hij staat terecht voor de moord op zijn 27-jarige vriendin Naftaly Gorré in Hasselt eind december 2015. Hij kon enkele dagen later opgepakt worden in Veenendaal. Sinds zijn arrestatie zit Andy O. in de gevangenis van Brugge.

Andy O. stak in de ochtend van 28 december 2015 zijn toenmalige vriendin neer met een mes, dat de 27-jarige Surinaamse naast haar bed had liggen omdat ze ooit het slachtoffer was geweest van nachtelijk geweld. Omdat de vrouw haar tweeling uit een eerdere relatie die dag niet ging halen bij haar moeder in Rotterdam, reed de moeder samen met twee andere familieleden naar Hasselt. Daar aangekomen belde ze de politie en de brandweer omdat Naftaly geen teken van leven gaf. In het appartement vonden de hulpdiensten het levenloze lichaam van Naftaly.

Net voor ze het appartement binnen gingen, kon Andy O. ontsnappen door op de tweede verdieping via het balkon in een den te springen en zich zo naar beneden te laten zakken. Hij vluchtte met een auto naar het Nederlandse Veenendaal waar hij enkele dagen onderdook bij een vriend. Toen de politie hem op het spoor kwam en hem in Veenendaal wilde oppakken, sloeg hij opnieuw op de vlucht door opnieuw uit een raam te springen. Daarbij liep hij een open enkelfractuur en een gebroken wervel op. Na verschillende operaties in het ziekenhuis van Utrecht werd hij in 2016 aan ons land uitgeleverd.

De zaak komt bijna drie jaar na de moord voor het Hof van Assisen in Tongeren. Op 3 december start de behandeling die vijf dagen zal duren.