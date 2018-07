Dilsen-Stokkem / Maaseik - Een 22-jarige Maaseikenaar heeft zondagochtend een positieve ademtest afgelegd na een ongeval op de Rijksweg in Dilsen. De man was er even voor 7 uur met zijn auto tegen een paal gereden. De paal en de auto waren beschadigd. De man wandelde weg maar werd even later gevonden. (mm)