Maasmechelen - Op de Weg naar Geneuth in Boorsem is vrijdag in de namiddag in een auto ingebroken. De dieven sloegen een ruit in om dan de handtas te stelen. Op de parking van het winkelcentrum M2 op de Koninginnelaan werd ook in een auto ingebroken. Ook daar sneuvelden een ruit om dan een gsm en documenten te stelen. (mm)