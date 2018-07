Al zestig Belgen aangeworven voor Amerikaanse basis in Zutendaal

Zutendaal - Het Amerikaanse leger heeft al een zestigtal Belgische werknemers aangeworven voor haar depot in kwartier Wevelsmoer in Zutendaal. Met het Amerikaanse personeel erbij zijn er momenteel 73 mensen aan het werk, goed voor 29 procent van de geplande sterkte. Er zullen nog ongeveer 150 Belgische werknemers aangeworven worden. Dat zegt communicatieverantwoordelijke Rabia Coombs van het Amerikaanse leger.

Het Amerikaanse leger besliste in 2016 om een aantal depots in West-Europa te heropenen. De bedoeling is om militair materieel, zware voertuigen en munitie te “prepositioneren”, zoals dat ook in volle Koude Oorlog gebeurde. Op die manier kunnen de Amerikaanse troepen snel ingezet worden wanneer dat nodig is. Tussen 1985 en 1999 waren er ook al Amerikaanse strijdkrachten in Zutendaal.

Eind 2017 werd begonnen met het overbrengen van Amerikaans personeel en materieel en de aanwerving van Belgische werknemers. De komende jaren staan bovendien nog heel wat renovaties op de site gepland.

“Voorlopig zijn ongeveer 60 Belgen aangeworven voor Zutendaal”, zegt Coombs. “De komende maanden en jaren zullen er daar nog ongeveer 150 bijkomen. We moedigen mensen in de regio dan ook aan om de website van de VDAB in het oog te houden voor onze vacatures.”

De Amerikanen zijn op zoek naar automecaniciens, technici met ervaring met waterzuivering en brandstofsystemen, kwaliteitszorgmedewerkers en logistieke verantwoordelijken.

Het Amerikaanse leger is ook aanwezig in ons land met het US Army Garrison Benelux.