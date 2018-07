Trump en Poetin: “We moeten overeenkomen, we bezitten 90 procent van alle kernbommen”

De ontmoeting van Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin is met vertraging van start gegaan omdat het vliegtuig van Poetin een halfuur later geland is. De Russische president arriveerde tien minuten te laat op het Fins presidentieel paleis, waarop Trump wat langer in zijn hotel bleef. Toen de heren uiteindelijk over elkaar kwamen te zitten, duurde het even voor ze elkaar een (ongemakkelijk) hand gaven. “We bezitten samen 90 procent van het kernwapenarsenaal op de Aarde, de wereld verwacht dan ook van ons dat we het met elkaar kunnen vinden”, zei Trump voor aanvang.

Lang voor de top werd verwacht dat de Amerikaanse president en zijn Russische ambtsgenoot haantjesgedrag niet uit de weg zouden staan.

De topontmoeting stond maandagmiddag om 12.20 uur Belgische tijd gepland, maar is uiteindelijk omstreeks 13.10 Belgische tijd van start gegaan. Om nog onduidelijke redenen is het vliegtuig van Poetin een half uur te laat vertrokken en dus een half uur te laat geland. De Russische president staat erom bekend het niet nauw te nemen met punctualiteit. Zo was hij in het verleden al te laat voor ontmoetingen met de koningin van Engeland, de paus en Duits bondskanselier Angela Merkel.

De schijnbaar nieuwe en grotere limousine van president Poetin. Foto: AFP

Voor de gelegenheid kwam Poetin met een nieuwe limousine, die volgens aanwezige journalisten groter lijkt dan ‘The Beast’. Uiteindelijk kwam Poetin een tiental minuten te laat op de afspraak waarop Donald Trump ook langer in zijn hotel bleef om de Russische president ook te laten wachten.

Toen beide heren uiteindelijk samen een zaal van Finse presidentieel paleis binnengingen leek de sfeer onder nul. Poetin zat er onderuitgezakt en verveeld bij, de mondhoeken van Trump wezen naar beneden.

Ondanks dit alles stak Trump van wal met felicitaties voor het verloop van WK in Rusland. Na een ongemakkelijk lange stilte, kon er dan toch een handdruk vanaf.

Donald Trump congratulates Vladimir Putin on the #WorldCup and says he believes the two Presidents will have an "extraordinary relationship" https://t.co/XZ3GcKyOts pic.twitter.com/QSxN3OprW0 — Sky News (@SkyNews) July 16, 2018

“De afgelopen twee jaar is onze band niet goed geweest. Dat betreur ik, want het is goed om een goede relatie te hebben met Rusland”, aldus Trump. “We gaan discussies voeren over alles, van militaire aangelegenheid, tot nucleaire zaken en China.”

“Het is tijd om te praten over onze relatie, en over de vele grensoverschrijdende problemen waarmee de wereld vandaag kampt”, antwoordde Poetin waarop Trump benadrukte hoe belangrijk hij de ontmoeting vindt. “We bezitten samen 90 procent van het kernwapenarsenaal op de Aarde, de wereld verwacht dan ook van ons dat we het met elkaar kunnen vinden.”

Wat gaat er besproken worden?

Hoewel er geen formele agenda is zullen Trump en zijn Russische evenknie het onder andere hebben over de gespannen verhoudingen tussen hun regeringen. Ook de conflicthaarden in Oekraïne en Syrië besproken worden. Volgens een woordvoerder van de Britse eerste minister Theresa May zal Trump Poetin bevragen over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion en zijn dochter, Sergei en Yulia Skripal. De woordvoerder benadrukt dat Trump dit niet op vraag van May doet, maar wel omdat ook de VS gelooft dat Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging.

Waarom zijn de Amerikaans-Russische relaties zo gespannen?

De basis van de gespannen verhoudingen tussen de VS en Rusland is te vinden in de Koude Oorlog. Tot een nucleaire apocalyps kwam het niet, maar de wereld hield collectief de adem in. Alle voorzichtige toenaderingen werden tevergeefs nadat Rusland de Krim in Oekraïne annexeerde. Elk diplomatieke contact werd verbroken en Rusland moest loodzware economische sancties slikken.

De vergiftiging van een Russische ex-dubbelspion in Groot-Brittannië, de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller maakt dat deze ontmoeting niet bepaald een gezellig onderonsje wordt. Nadat Mueller een klacht indiende heeft een Amerikaanse rechtbank twaalf Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd voor het hacken en lekken van de e-mails van Democratische politici tijdens de presidentiële verkiezingscampagne van 2016.

Lage verwachtingen

Via Twitter gaf Trump eerder op de dag te kennen dat de relatie tussen Washington en Moskou “nog nooit zo slecht was”. De grote schuldige voor dat dieptepunt is volgens de president het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. “Onze relatie met Rusland was NOOIT slechter, met dank aan vele jaren van Amerikaanse dwaasheid en stompzinnigheid en nu, de frauduleuze heksenjacht”, raasde de wereldleider.

Een stelling waar Moskou zich in kan vinden. “We gaan hiermee akkoord”, reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken droog op de tweet van Trump

EU-leiders blijven positief

Ondanks de vele krasse uitspraken blijven de Verenigde Staten een vriend van Europa. Dat hebben verschillende Europese buitenlandministers maandag gezegd. Ze reageren daarmee op verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die in een interview met televisiezender CBS de Europese Unie als “vijand” had aangeduid. Oorzaak van Trumps toorn: de volgens hem oneerlijke handelsrelaties tussen de EU en de VS.

“We hebben een zeer duidelijk idee van wie onze vrienden zijn: de Verenigde Staten al zeker”, verklaarde Europees vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Federica Mogherini. “De vraag voor Donald Trump is wie hij beschouwt als een vriend”, vroeg ze zich een tikje ironisch af.

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian “lijkt iedereen zijn vijand te zijn”. Hij riep op om met de nodige nuchterheid te reageren op de woorden. De Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth hield een pleidooi voor eenheid: “De VS president provoceert. Hij noemt ons vijanden. We zien dat absoluut niet zo”, luidde het. De EU moet zich niet van de wijs laten brengen door de “ten dele zeer agressieve, leugenachtige en niet bijzonder constructieve” opmerkingen van Trump. “Verontwaardiging alleen zal ons niet helpen. Het enige wat helpt is duidelijke taal, en een duidelijke verenigde opstelling”, voegde Roth er nog aan toe.

“De Verenigde Staten zijn president Trump niet, en Trump is niet de VS”, merkte de Luxemburgse buitenlandminister Jean Asselborn dan weer op. Asselborn drong aan op een meer relaxte benadering van Trumps commentaar, maar voegde er fijntjes aan toe te hopen dat de “frisse lucht” in Schotland, waar Trump het weekend al golfend doorbrengt, de Amerikaanse president zal helpen om een beter onderscheid te leren maken tussen vrienden en vijanden.