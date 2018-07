Vergeet broodjes kroket uit de muur: in Amsterdam kan het gezonder

Wie een snelle hap wil in Amsterdam is snel geholpen met een broodje kroket uit de muur. Gezond is de snack echter niet echt, maar binnenkort wordt in de Nederlandse hoofdstad een alternatief gelanceerd.

Vanaf eind augustus is de allereerste Health Food Wall te vinden in de Amsterdamse Kinkerstraat. De automaat zal vol gezonde snelle happen zitten: twee salades, waaronder eentje met watermeloen, aardbei, feta en vinaigrette, en vier volledige en gezonde maaltijden om precies te zijn.

Foto: Health Food Wall Instagram

Het idee is er een van Anouk Snelders, die in de Verenigde Staten voeding en diëtiek studeerde. Ze was vooral verwonderd dat er nog geen gezond alternatief bestond voor Febo (de snackbarketen die kroket uit de muur aanbiedt, red.). Meteen na haar studies liet ze een muur op maat maken voor mensen die in de stad op zoek gaan naar gezonde kost.

Veggie

Alle maaltijden zijn samengesteld met biologische ingrediënten en zowel vegetariërs als veganisten kunnen ervan smullen. Ze worden koud aangeboden, maar sommige gerechten kunnen opgewarmd worden. Prijs voor een bakje, gemaakt met zo weinig mogelijk plastic, schommelt tussen de zeven en negen euro. Wie het binnenkort wil uittesten: betalen kan enkel elektronisch.

In België bestaat sinds kort ook een bedrijf, Kjure, dat automaten vol gezonde maaltijden langs de weg plaatst. De gerechten zijn vers en worden elke dag aangevuld. Proeven kan in regio Gent, Brugge en in Knokke-Heist. Ook hier wordt aandacht geschonken aan een ecologische verpakking. Betalen kan cash of met kaart.