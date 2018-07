Luikse weduwe schenkt meer dan 1 miljoen aan Oxfam-Solidariteit om armoede in haar stad aan te pakken

Een weduwe uit de provincie Luik heeft het recordbedrag van 1,2 miljoen euro geschonken aan Oxfam-Solidariteit, de Belgische dochterorganisatie van Oxfam International. Het gaat om het hoogste bedrag in de laatste twintig jaar. Het vorige record dateert van 2014 en bedroeg 900.000 euro.

De vrouw is een weduwe zonder directe wettelijke erfgenamen, en wenst anoniem te blijven. Ze wilde dat een deel van het geld gebruikt zou worden om armoede in België aan te pakken, en meer specifiek in de provincie Luik. De NGO zal die wens respecteren, klinkt het maandag in een persbericht.

“Een aanzienlijk deel zal gebruikt worden om langdurig werkzoekenden op te leiden binnen onze tweedehandswerking”, zegt Eva Smets van Oxfam-Solidariteit. In de tweedehandswinkels verkoopt Oxfam kleding, accessoires, brocante, boeken en computers en stelt het mensen tewerk die elders moeilijk een job vinden. Die opbrengst gaat naar Oxfam-projecten overal ter wereld.

De NGO merkt op dat het aantal mensen dat een goed doel in het testament opneemt al een aantal jaren in stijgende lijn gaat in ons land. In 2012 ging het nog om goed 300 miljoen, vorig jaar was dat al meer dan 500 miljoen. Philippe Schyns van Oxfam-Solidariteit voegt daar aan toe dat zulke grote sommen ontvangen “uitzonderlijk” is.

“In naam van de duizenden mensen die van deze nieuwe gulle gift zullen profiteren, willen we de schenkster dan ook hartelijk bedanken voor deze bijzonder genereuze daad. Dit zal ons de mogelijkheid geven om onze inspanningen tegen de armoede in de wereld nog te versterken, via ons uitgebreid netwerk van partners in het veld.”