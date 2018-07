Waarom Meghan geen hoed droeg op Wimbledon (maar wel altijd voor hoge hakken kiest)

Afgelopen zaterdag genoten Meghan Markle en haar schoonzus Kate Middleton van een partijtje tennis op Wimbledon. Het was bloedheet, maar in tegenstelling tot twee jaar geleden mocht de kersverse royal haar hoed niet opzetten. Dat is te wijten aan een koninklijke regel…

Twee jaar geleden zat Meghan Markle ook in de tribune van de tenniswedstrijd. Ze droeg toen een witte panamahoed met zwarte band. Ook afgelopen zaterdag had ze het hoofddeksel bij zich, al hield ze het de hele tijd in haar handen in plaats van op haar hoofd te zetten. Daar is een reden voor, zo schrijft entertainmentblad The Sun. Nu Markle getrouwd is met prins Harry mocht ze op het toernooi plaatsnemen in de zogenaamde Royal Box en daar zijn koninklijke regeltjes van kracht.

Foto: Photo News

Zo dienen mannen een jasje en das te dragen. Gasten in de speciale zone in de tribune mogen absoluut geen hoed dragen omdat die het zicht van de anderen rond hen zou kunnen belemmeren. Toch leek Meghan het belangrijk te vinden om het accessoire mee te brengen.

Foto: Photo News

Meghan Markle zal je trouwens maar zelden in het openbaar zonder hoge hakken zien - zelfs op een grasveld draagt ze pumps! - en ook daar is een reden voor. Met haar 1 m 67 is namelijk zo’n 18 centimeter kleiner dan haar man. Als ze geen hakken zou dragen, dan zou dat volgens kenners de balans verstoren op foto’s. “Koppels met een groot lengteverschil ogen enigszins uit balans op foto’s. En vaak ziet de kleinste van de twee er nog kleiner uit en kijkt de persoon in kwestie constant omhoog naar hun partner”, zegt celebfotograaf Glenn Gratton aan The Daily Mail.