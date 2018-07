Afro Latino bereikt kookpunt op zondag: “Soms kloppen de dingen gewoon”

Bon, Afro Latino: waar waren we gebleven? Juist: de zaterdagavond bij Grupo Extra. Ook al kleurde Afro Latino dit jaar beduidend rood, geel en groen dankzij veel reggae op de affiche, het was toch net als bij Alvaro Soler op vrijdagavond alweer een latinoband die zaterdagavond het meeste sfeer creëerde én meeste volk lokte aan het hoofdpodium. Grupo Extra deed dat met een soort karaoke/juke box-set waarbij zowat elke latinonummer dat ooit in de algemene hitparades raakte de wei in te zwieren. ‘Lambada’, ‘Feeling Hot Hot Hot’, ‘Despacito’, ‘La Bamba’... Oké: beetje makkelijk scoren, maar het werkte wel.