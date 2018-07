Fans van ‘Thuis’ moeten twee personages (even) missen

De fans van ‘Thuis’ zullen het binnenkort even zonder Simonneke moeten doen. Actrice Marleen Merckx begint in augustus immers met de repetities van de musical ‘40-45’.

Ook zwemcoach Jacques, gespeeld door acteur Peter Van de Velde, zal om diezelfde reden even niet in de soap te zien zijn. De acteurs, die in ‘40-45’ een koppel spelen, kunnen anderhalve maand niet op de set van de Eén-soap ‘Thuis’ staan.

Gelukkig zorgt dat niet voor problemen bij de productie. “Als acteurs door andere projecten minder of niet beschikbaar zijn, dan passen we onze verhaallijnen aan”, zegt producer Hans Roggen aan Het Laatste Nieuws. “Of dat betekent dat Simonne en Jacques ook echt even niet te zien zullen zijn op het scherm, of gewoon minder, laat ik in het midden. Dat is aan onze kijkers om te ontdekken.”

De spektakelmusical ‘40-45’ gaat in oktober in première.