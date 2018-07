Onderzoek bewijst: filters houden je kinderen niet altijd weg van porno

Het haalt niet veel uit om een filter in te stellen op je computer, tablet of telefoon die je kinderen beschermt tegen pornografisch beeldmateriaal. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de universiteit van Oxford.

Onderzoekers Victoria Nash en Andrew Przybylski, verbonden aan het zogenaamde Internet Institute van de universiteit, stellen in hun paper ‘Internet Filtering and Adolescent Exposure to Online Sexual Material’ dat filters om pornobeelden te blokkeren niet altijd efficiënt zijn.

Die conclusie baseren ze op een onderzoek bij 9.352 mannelijke en 9.357 vrouwelijke proefpersonen uit Europa. De vorsers ontdekten dat er op bijna 50 procent van de apparaten met pornofilter nog steeds ongeveer dezelfde hoeveelheid porno werd afgespeeld als bij mensen die het web doorzochten zonder filter.

Klein beetje bescherming

“Voor de opkomst van smartphones en tablets, in 2005, wezen een paar studies uit dat internetfiltering het risico dat jongeren pornografische content zien kan verminderen. Recenter onderzoek daarentegen toont aan dat diezelfde filters een reeks ongemakkelijke online-ervaringen niet beperkt. Er zijn weinig studies rond dit onderwerp en de bevindingen variëren, maar momenteel is er bijzonder weinig bewijsmateriaal voorhanden dat het effect van internetfiltering ondersteunt”, stellen de vorsers.

De onderzoekers concluderen voorzichtig dat filters mogelijk kleine beschermende effecten hebben, maar dat ze volledig ineffectief zijn als er gerichter wordt gezocht naar bepaalde onderwerpen op het internet.