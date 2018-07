Nieuw thuisshirt Anderlecht staat vol met driehoekjes: “Symbool voor verzorgd aanvalsspel”

Het thuisshirt van RSC Anderlecht voor komend voetbalseizoen 2018-2019 kleurt quasi volledig paars. De Belgische recordkampioen stelde het tenue maandag voor op zijn website. Opvallend is het driehoekjespatroon, dat verwerkt zit in het truitje. “Dat staat symbool voor de driehoekjes in verzorgd aanvalsspel”, zegt Anderlecht.

Anderlecht maakte het shirt maandagochtend bekend op zijn website. Op het eerste zicht lijkt het volledig paars, maar wie beter kijkt ziet talloze kleine driehoekjes over het ganse shirt. “Dat glanzende patroon staat symbool voor de driehoekjes in verzorgd aanvalsspel”, zegt de club in een persbericht. In de nek staan de woorden ‘As A Champion’, ‘als een kampioen’, te lezen. “De winnaarsmentaliteit van de club”, legt Anderlecht uit.

Het uitshirt werd al tijdens de play-offs van vorig seizoen gepresenteerd. Dat truitje is zalmroze. Anderlecht begint de nieuwe competitie op 28 juli met een verplaatsing naar KV Kortrijk.

Dit is ons thuisshirt voor 2018-2019! Voici notre nouveau maillot home pour 2018-2019! This is our home shirt for 2018-2019! https://t.co/Hfk6BO1FEs @adidasfootball #heretocreate pic.twitter.com/opj4ipIwMZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 16, 2018