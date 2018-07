Russische trollen proberen Belgische en Nederlandse Twitteraars te beïnvloeden met hashtags als #Islamkills

Russische internettrollen hebben op Twitter geprobeerd het publieke debat in Nederland en België te beïnvloeden. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC. Accounts die volgens Twitter zijn verbonden aan de beruchte ‘trollenfabriek’ Internet Research Agency (IRA) in Sint-Petersburg verspreidden de afgelopen twee jaar zeker 900 Nederlandstalige berichten. Dat blijkt uit onderzoek van NRC op basis van ruim 200.000 door de trollenfabriek verstuurde tweets.

Hoewel Twitter de accounts en al hun tweets verwijderd heeft, wist NRC door twee archieven van tweets te combineren toch een deel van de activiteit van de Russische trollen te reconstrueren. Het begint allemaal met de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel. Die zijn volgens NRC het eerste moment waarop de trollen in groten getale in het Nederlands actief worden. Zinnetjes in het Nederlands op Twitter worden gekopieerd, inclusief taalfouten, en bijna steeds wordt het Nederlandse origineel voorzien van nieuwe islamkritische hashtags, zoals #IslamKills.

De Russische trollen mengden zich in de maanden na de aanslagen in de ‘culture wars’ in Nederland door talloze berichten te retweeten over een door ‘islamisering’ bedreigde cultuur, klinkt het in de krant. Ze spraken hun steun uit voor de PVV van Geert Wilders en schuwden racistische tweets niet.