Feestvreugde in Frankrijk ontsierd: 845 auto’s in brand gestoken, winkelcomplex geplunderd, motor rijdt kinderen aan

In de nacht van 14 juli, de nationale Franse feestdag in Frankrijk, en na de WK-winst van het land, zijn 845 voertuigen in vlammen opgegaan en werden 508 personen opgepakt. De festiviteiten ontaardden in rellen en de politie zette traangas in om de joelende menigte in toom te houden. In Parijs plunderden enkele jongeren een winkelcomplex, in Nancy raakten drie kinderen gewond toen een motor op een feestvierende menigte inreed.

De Franse politie is in de nacht van zondag op maandag verschillende keren tussengekomen nadat incidenten de viering van de WK-titel verstoorden. Traangas werd onder meer in Parijs, Lyon en Nantes ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. In de hoofdstad werd het waterkanon gebruikt, aldus de Franse media.

Winkelcomplex geplunderd

Een dertigtal jongeren hebben zondagavond de Drugstore Publicis, een winkelcomplex op de Champs-Élysées in Parijs, geplunderd en er vernielingen aangebracht. De jongeren, waarvan sommigen hun gezicht hadden bedekt, vielen binnen in de winkel op de beroemde Franse boulevard en kwamen er lachend buiten, flessen wijn en champagne onder de arm, terwijl ze elkaar filmden met hun telefoons. Er werd gesmeten met stenen naar de ordediensten, die riposteerden met traangas.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Motor rijdt kinderen aan

In Nancy raakten drie kinderen, van 3 en 6 jaar oud, zwaargewond terwijl ze de overwinning van hun team vierden. Ze stonden in de menigte toen een motorfiets op hen inreed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. Een andere man raakte ernstig gewond toen hij uit een busje viel.

What a contrast - celebration and rioting on streets of Paris @1NewsNZ pic.twitter.com/TEhLTT6RzG — Joy Reid (@JoyReidTVNZ) July 15, 2018

Foto: AFP

Foto: AFP

Nationale feestdag

Vorig jaar werden na de festiviteiten rond de nationale feestdag nog net iets meer auto’s in brand gestoken: 897 stuks. Het aantal arrestaties steeg dit jaar wel, van 368 tot 508. Volgens het ministerie is er “geen groot incident te betreuren”. Er raakten wel 29 leden van de ordediensten gewond dit jaar, vorig jaar 21. Frankrijk zette in totaal 110.000 politieagenten en gendarmes in voor de festiviteiten van 14 juli.