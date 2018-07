Bilzen -

De brand in het huis in de Leenveldstraat in Schoonbeek (Bilzen) brak vannacht rond 5.15 uur uit. Het vuur was ontstaan in de technische ruimte onder de trap. De houten trap is opgebrand. Door de rook en hittestraling kon het vuur uitbreiden naar de bovenverdieping van de woning. De brandweer moest via het bovenraam klimmen om de verdieping te kunnen blussen.