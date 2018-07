"In de F1 bestaat er geen 'blanco cheque' die recht geeft op succes"

Ondanks dat het de voorbije jaren heel wat miljoenen investeerde in haar F1-team, Renault blijft enorm ver verwijderd van een mogelijke eerste overwinning in jaren. Volgens technisch directeur Nick Chester bestaat er in de Formule 1 dan ook geen 'blanco cheque' waarmee je succes kan kopen.

"Ik denk niet dat er ooit een 'blanco cheque' bestaat, jammer genoeg," vertelde Nick Chester tegenover de officiële F1-website. "Je moet rechtvaardigen wat je wil doen, tonen wat je verwacht te krijgen voor wat je gaat investeren."

"Je moet ook tonen dat je doorheen de jaren geloofwaardig bent, wat we volgens mij momenteel aan het doen zijn."

Eind 2015 nam Renault het Lotus F1 team over. De F1-fabriek en de faciliteiten van het team ondergingen sindsdien de broodnodige investeringen, al zorgen miljoenen euro's er in de Formule 1 niet automatisch voor dat je succesvol bent en tot de absolute top behoort.

"De voorbije twee tot drie jaar, sinds Renault het team over heeft genomen, hebben we verschrikkelijk veel geld geïnvesteerd. Dat zie je in heel de F1-fabriek," aldus Chester.

Ondanks die enorme investeringen is Renault echter nog steeds enorm verwijderd van haar uiteindelijke eventuele doel: overwinningen en wereldkampioen worden. Met zeventig punten tot dusver dit seizoen mag Renault dan wel vierde staan in het kampioenschap, dat is wel meer dan tweehonderd punten minder dan wk-leider Ferrari. Zelfs tegenover Red Bull, dat derde staat, gaapt een kloof van bijna honderddertig punten.

"Het management van Renault bekijkt samen met ons wat noodzakelijk is om de volgende grote stap te zetten," aldus Chester. "Je kan je echter maar tegen een bepaald tempo ontwikkelen."

