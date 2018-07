“Verdien meer dan ze willen geven”

De beste keeper ter wereld woont in Bilzen. Thibaut Courtois werd gisteren door FIFA verkozen tot sterkste doelman van het WK. Het maakt zijn onderhandelingspositie voor volgend seizoen alleen maar sterker. Want nog altijd is het niet duidelijk welk doel de Limburger, die nog één jaar contract heeft bij Chelsea, zal verdedigen. “Het wordt een mooie zomer”, grijnst Courtois. “Ik denk dat ik op het WK bewezen heb dat ik meer verdien dan wat ze (Chelsea, nvdr) me willen geven.”