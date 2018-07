De Rode Duivels bezorgden ons een onvergetelijk WK. Met Thibaut Courtois en Simon Mignolet herbergde de selectie van bondscoach Roberto Martinez twee Limburgers. Hoe zit dat over twee jaar op het EK of over vier op het WK in Qatar? Uw krant ging op onderzoek en wat blijkt? Er komen kansen voor de Limburgers.