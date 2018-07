40ste. Afgaande op zijn uitslag zou je niet meteen vermoeden dat Jelle Vanendert een beresterke koers reed in de zomerse Hel van het Noorden. De 33-jarige Neerpeltenaar verraste vriend en vijand door de finale op de kasseistroken mee te kleuren. “Ik wist dat ik goed over kasseien kon dokkeren, alleen heb ik dat nooit kunnen tonen in de koers.”