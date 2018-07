hasselt/parijs Ze krijgt doodsbedreigingen en de kans bestaat dat ze nooit meer in de cinema aan de bak komt. Toch is actrice Sand Van Roy (27), die opgroeide in het Hasseltse, opgelucht dat haar verhaal eindelijk bekend is. Ze beschuldigt de Franse filmmaker Luc Besson (59) ervan dat hij haar twee jaar lang heeft verkracht. Na haar klacht zijn al vier gelijkaardige verhalen opgedoken over de ‘Franse Weinstein’. “Ik hoop dat ik met mijn getuigenis andere mensen heb geholpen.”