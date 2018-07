werchterHet gras in Werchter haalt opgelucht adem. Afsluiter TW Classic schroeide nog een laatste keer onder de loden zon en schotelde met Editors, The National en dEUS een opvallend jonge affiche voor. Maar het waren de oudjes van Kraftwerk die voor hét spektakel zorgden: even werd Werchter een 3D-bioscoop.