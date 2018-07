Kim Clijsters wint Invitation Doubles, Xavier Malisse verliest in finale

Kim Clijsters heeft zondag aan de zijde van de Australische Rennae Stubs het Ladies’ Invitation Doubles gewonnen op Wimbledon.

De 35-jarige Clijsters en de 47-jarige Stubbs versloegen in de finale de Zimbabwaanse Cara Black en de Amerikaanse Martina Navratilova, 61 inmiddels, met 6-3 en 6-4. Navratilova, die voor het vijfde jaar op rij in de finale stond, en Black verdedigden hun titel. Bij de mannen greep Xavier Malisse net naast de hoofdprijs. samen met de Brit Colin Fleming moest hij in de finale met 7-6 (7/4) en 6-4 de duimen leggen voor de Duitser Tommy Haas en de Australiër Mark Philippoussis. Die laatste verlengde zijn titel. Vorig jaar won hij met zijn landgenoot Lleyton Hewitt.