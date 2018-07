Dilsen-Stokkem - Een rekening van 1.200 euro. Dat kreeg Elly Gonissen voorgeschoteld nadat haar man een nachtje in het ziekenhuis verbleef op een eenpersoonskamer. “Ik wist wel dat zo’n kamer duurder was en dat er erelonen worden aangerekend, maar dit bedrag is wel heel hoog. Kan dat zomaar?”

In maart vorig jaar moest Marc Boons, de man van Elly Gonissen, een galoperatie ondergaan. Daarvoor moest hij een nachtje in het ziekenhuis blijven. “Om 7.30 uur schreven we hem in bij het ziekenhuis ...