De geschiedenis achter de Hasseltse TT-wijk: “Bewoners werden onteigend en verbannen”

Hasselt - Een paar meter gereconstrueerde gevel schuin tegenover Mediamarkt is zowat het enige wat vandaag is overgebleven. Goed een halve eeuw geleden moest de Beek, de oudste en meest volkse buurt van Hasselt plaats ruimen voor twee mastodonten die tot vandaag de skyline van de stad domineren. Al had het anders kunnen lopen. “Wie een bouwaanvraag indient om de torens af te breken, krijgt ze van mij onmiddellijk”, aldus burgemeester Stevaert midden jaren negentig.

In 1972 is Hasselt een bouwwerf. Overal vinden riolerings- en wegenwerken plaats, scholen en sportinfrastructuur worden opgetrokken en het cultureel centrum is bijna af. Maar het pronkstuk van de bouwwoede ...