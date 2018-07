Kompaan van Dutroux wil vervroegd vrijkomen: “Door foutje zal hij geen cent meer moeten betalen”

Hasselt -

Michel Lelièvre, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. Dat zou al in september het geval zijn. Jean Lambrecks, vader van Eefje, schreef recent nog een brief naar Lelièvre met twaalf concrete vragen over de nacht waarin zijn dochter aan de kust verdween.