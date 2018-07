Thibaut Courtois kroont zich tot Doelman van het WK, Eden Hazard komt net tekort voor Beste Speler

Na de flater van Hugo Lloris was het eigenlijk vrij zeker en na de WK-finale werd het ook bevestigd: Thibaut Courtois is verkozen tot de beste doelman van de wereldbeker. De prijs voor beste speler ging naar de Kroatische draaischijf Luka Modric. Eden Hazard moest tevreden zijn met het zilver, voor Antoine Griezmann. Kylian Mbappé werd verkozen tot beste jonge speler.

België pakte op het WK brons, na 2-0 winst zaterdag in de troostfinale tegen Engeland. Courtois was het hele toernooi lang uiterst betrouwbaar tussen de palen. Vooral in de zinderende kwartfinale tegen Brazilië (2-1) liet hij zich met meerdere parades opmerken. Met een snelle uitworp lag hij in de achtste finales tegen Japan (3-2) ook aan de basis van de derde treffer van Nacer Chadli diep in de extra tijd.

Courtois volgt op de erelijst Manuel Neuer op. Het sluitstuk van Bayern München pakte vier jaar geleden met Duitsland de wereldtitel. “Dit is een van de grootste individuele prijzen die je kan winnen. Ik ben hier héél trots op”, reageerde onze nationale doelman via Twitter.

De 26-jarige doelman van Chelsea is de tweede Belgische keeper die de titel in de wacht sleept. Na het WK van 1994 ging de prijs naar Michel Preud’homme.

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER https://t.co/kN5ewrDfRq — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 15 juli 2018

Luka Modric Foto: AFP

Modric was de draaischijf van zijn team, dat in Rusland verraste met een finaleplek. De middenvelder van Real Madrid volgt op de erelijst Lionel Messi op, die vier jaar geleden met Argentinië de finale verloor tegen Duitsland. Eden Hazard eindigde als tweede, voor de Fransman Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé Foto: EPA-EFE

Kylian Mbappé mag zich de beste jongere noemen. De 19-jarige aalvlugge spits van Paris Saint-Germain scoorde vier treffers in Rusland en bezorgde elke verdediging koude rillingen. In de finale scoorde hij de vierde en laatste Franse treffer.