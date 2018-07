Voormalig F1-piloot geeft Fernando Alonso opmerkelijk advies

Voormalig McLaren-rijder Jenson Button weet maar al te goed wat het is om in het middenveld van de F1 mee te draaien zonder een kans op een overwinning. De Brit heeft dan ook een advies voor Fernando Alonso, de teamgenoot van onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Laat dat nu immers net het lot zijn van zijn voormalige teamgenoot bij McLaren, Fernando Alonso. Hoewel het ook dit jaar voor geen meter loopt doet de Spanjaard er alles aan om geen gezichtsverlies te lijden. Hij lijkt nog de enige te zijn die gelooft in beterschap voor de renstal uit Woking.

“Hij houdt er blijkbaar nog van, maar negende worden als tweevoudig wereldkampioen is niet iets waar je aan gewoon wil worden,” aldus Button tegen ‘Sky’ na de negende plaats van Alonso in Silverstone.

“Ik weet niet wat hij volgend jaar zal doen maar het is duidelijk dat ze een grote ommezwaai nodig hebben bij McLaren. Hij moet enorm veel vertrouwen hebben dat ze daar volgend jaar in zullen slagen.”

Op het einde van 2016 gaf Button zelf er de brui aan na een paar moeilijke seizoenen bij McLaren. Als er iemand is die een rijder kan begrijpen die de laatste jaren afgegleden is naar het middenveld is hij het wel. Hij vindt dat het misschien tijd is voor Alonso om de F1 vaarwel te zeggen en andere oorden op te zoeken.

“Ik hoor hoe gefrustreerd hij wel is aan zijn boodschappen over de boordradio,” gaat Button verder. “Zijn doel is om de Indy 500 te winnen en zo de Triple Crown te veroveren en ik denk dat hij daar volgend jaar een goede kans op maakt.”

“Uit het oogpunt van een rijder heeft hij genoeg ervaring, het is tijd voor iets anders,” besluit Button.

