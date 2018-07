Photobomb van minister Reynders bij Rode Duivels stuit op véél kritiek: “Schaamteloos”

De Rode Duivels bemachtigden gisteren de derde plaats op het WK in Rusland, na een 2-0 zege tegen Engeland. Dat gebeurde onder het toeziend oog van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Die liet zich na de match gewillig meeslepen in het feestgedruis op het veld. En dat viel niet overal in goede aarde.

Reynders stond meteen na de match op het veld en ging graag mee op de ploegfoto met alles spelers en stafleden. Dat stuitte echter veel mensen tegen de borst. “Schaamteloos”, klonk het meermaals. Anderen gebruikten een vleugje humor om hun ongenoegen aan te kaarten. “De verdediging van Reynders is ’dat Mignolet ook niet gespeeld heeft’.”

Verloren gelopen?! Misschien dringend zelf eens iets presteren #Reynders #shameless pic.twitter.com/HNBajvQvNJ — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 14 juli 2018

Als de hele entourage van de Rode Duivels mee op de foto mag, dan ik ook, moet Reynders hebben gedacht. Schaamteloos. https://t.co/NbyKZgvkfX — Yves Delepeleire (@ydelepeleire) 14 juli 2018

Reynders. Op het veld. Tussen de spelers. Dat is toch werkelijk schaamteloos. #BelEng — Nonkel Sam (@nonkelsam) 14 juli 2018

Na al dat gedoe over de portretrechten van de Rode Duivels: moet de Bond nu ook nog betalen voor Didier Reynders?#beleng #redtogether #wearebelgium — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) 15 juli 2018

De verdediging van Reynders is “dat Mignolet ook niet gespeeld heeft”. #redtogether #wearebelgium pic.twitter.com/33QxRdX44K — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) 15 juli 2018

En daar pas ik tussen, moet Reynders gedacht hebben. Parasitaire idioot! — PJViaene (@PJViaene) 14 juli 2018

Hoe zit je in elkaar als je denkt mee op de laureatenfoto te moeten van een ploeg en staf die op en rond een voetbalveld resultaten scoorden en waaraan je bijdrage nul was. Aandachtsgeilheid in het kwadraat. pic.twitter.com/5woyXmWKlc — ferre wyckmans (@ferre_wyckmans) 14 juli 2018

Reynders tussen onze Rode Duivels, is dat photoshop of gewoon een aandachtshoer extra vagant? #Bel #BELENG — Inkohnieto (@Inkohnieto) 15 juli 2018

Product placement mr Reynders op kosten vd gemeenschap..? https://t.co/9Op1LI5Rn7 — VdputteR (@vdputter) 15 juli 2018

Misplaatster dan zout

in koffie of thee,

dan wel in een verse,

ferm bloedende snee.



Misplaatster dan bier

voor peuters van twee

en dan naturisten

op een bal masqué.



Misplaatster dan 'dat

gebeurt' met een 'd'

is hier de verschijning

van #Reynders Didier: https://t.co/OBXcOx971y — Stijn De Paepe (@StijnDePaepe) 14 juli 2018

Reynders amuseerde zich overigens kostelijk in Sint-Petersburg. De minister liet zich ook na de match gewillig onderdompelen in het feestgedruis en ging mee op stap met een horde fans. Reynders liet zich de gigantische glazen bier smaken.

Foto: BELGA

