Novak Djokovic wint voor vierde keer Wimbledon tegen kansloze Kevin Anderson

Novak Djokovic (ATP 12) heeft voor de vierde keer in zijn carrière Wimbledon gewonnen. In de finale klopte de 31-jarige Serviër de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) in drie eenvoudige sets: 6-2, 6-2 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 18 minuten.

In zowel de eerste als de tweede set moest Anderson tweemaal een opslagspelletje inleveren. De Zuid-Afrikaan bood meer weerwerk in de derde set, waarin hij maar liefst vijf setpunten kreeg. Maar Djokovic hield het hoofd koel en besliste de wedstrijd in de tiebreak.

Djokovic, in de halve finales te sterk voor het Spaanse nummer één van de wereld Rafael Nadal, stond voor de vijfde keer in de finale op de All England Club. Hij won het prestigieuze grastoernooi in Londen eerder in 2011, 2014 en 2015. De Serviër telt nu dertien grandslamtitels op zijn palmares.

De voormalige nummer één van de wereld wint voor het eerst sinds Roland Garros 2016 opnieuw een grandslamtoernooi. Djokovic kende een moeilijke periode, onder meer door een elleboogblessure, en zakte eind mei naar de 22e plaats op de ATP-ranking, zijn slechtste klassering sinds 2006. Door zijn vierde Wimbledontitel klimt hij maandag naar de tiende stek.

Anderson schakelde in de kwartfinales verrassend titelverdediger Roger Federer (ATP 2) uit. In de halve finales versloeg hij de Amerikaan John Isner (ATP 10) na de op één na langste wedstrijd ooit op een grandslamtoernooi. De Zuid-Afrikaan stond voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor hij in de eindstrijd van de US Open van Rafael Nadal. Tot dit jaar was zijn beste resultaat op de All England Club de vierde ronde (2014, 2015 en 2017).

Djokovic en Anderson stonden voor de zevende keer tegenover elkaar. De Zuid-Afrikaan trok enkel in 2008