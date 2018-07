“We hadden een ticket voor de finale maar we vieren in Brussel de Rode Duivels”

Riemst - Een waar volksfeest is het in Brussel. De Rode Duivels worden geëerd op de Grote Markt. En daar konden de Limburgse supporters van de Rode Duivels niet ontbreken.

De Limburgers zijn hier duidelijk om er een feestje van te maken. “Helaas was de wereldbeker ons niet gegund maar we gaan toch een feestje bouwen”, aldus Davy Renskens uit Riemst. Hij is voor de gelegenheid helemaal uitgedost in de Belgische driekleur, net zoals de vele andere supporters op de Grote Markt. Jelle en Amber uit Zutendaal zijn op post om hun favoriete spelers te zien. “Kevin De Bruyne is mijn favoriete speler. Hij heeft een goede pass- en traptechniek. Ik ben echt trots op hem.”