Rode Duivels genieten van huldiging: “Dit raakt je, maar het is maar opwarmertje voor binnen twee jaar”

De Rode Duivels hebben er een fantastische namiddag opzitten, het werd een gigantisch feest op de Brusselse Grote Markt. Eén van de aanstokers was Vincent Kompany. Die sprak nadien nog even met VTM.

Kompany: “Ik voel me nog goed en ben nog niet versleten”

“We hebben het hart gestolen van de Belgische bevolking”, aldus Kompany. “Ik denk dat ze ons graag hebben bezig gezien. Het is geweldig om hier te zijn, ik ging op 500 meter van hier naar school. Het was voor mij normaal te voet hier te passeren. Dat we hier nu staan, had ik nooit kunnen denken. We hebben het recht om gelukkig te zijn, vandaag mogen de azijnpissers thuisblijven. We hebben nu het gevoel dat we iets speciaal hebben gerealiseerd. We hebben alles gegeven, er zaten geen reserves meer in de tank. Vandaag zijn we onwaarschijnlijk gelukkig. We moeten de supporters dankbaar zijn.”

En wat zal Kompany nu doen? Blijft hij Rode Duivel of niet? “Ik ga mijn tijd nemen, als dat goed is. Ik zal daar nog even moeten over nadenken en er thuis met iedereen over spreken. Hoewel, de kleinste zal er niet veel in te zeggen hebben. Maar nu is er nog te veel emotie. Ik voel me in ieder geval nog goed en ik heb bewezen dat ik nog niet versleten ben.”

Hazard: “Dit feestje was training voor binnen twee jaar”

“Dit feestje is een training voor binnen twee jaar”, zei aanvoerder Eden Hazard al lachend, nadat hij vanop het balkon van het Brusselse stadhuis de fans had begroet.

“Dit zijn onvergetelijke momenten voor de komende tien of vijftien jaar”, sprak Hazard. “Binnen twee jaar is er het EK, en ik hoop dan op een nog mooier feestje. En binnen vier jaar opnieuw. Zoiets mogen meemaken, dat raakt je. We worden er ons van bewust dat we iets uitzonderlijk hebben gepresteerd. Daarnaast zorgt het ook wel voor meer druk in de toekomst.”

Courtois: “Dit geeft nog meer motivatie voor wat nog komt”

Ook doelman Thibaut Courtois was door de festiviteiten van zondag meteen gretig voor de volgende toernooien. “Dit geeft nog meer motivatie voor wat nog komt, dat staat vast. Als je al zo’n feest krijgt na een derde plaats... Als we kampioen spelen, zal het feest nog groter zijn.”

Mertens: “Hier hadden we niet op gerekend”

Dries Mertens had zo’n opkomst, 40.000 supporters volgens de politie, niet verwacht. “Heel mooi. Op zo’n ontvangst hadden we niet gerekend. Het motiveert voor de toekomst.”

Januzaj: “Getoond aan de wereld dat we een ploeg zijn die wilt voetballen”

Adnan Januzaj kwam nog eens terug op zijn winnende treffer tijdens de eerste ontmoeting van België en Engeland op het WK. “Dat was een groot moment voor mij, ik was er heel blij mee. Daarna kreeg ik een tik op training, en dat heeft de rest van het toernooi wat verstoord. Maar we hebben iets onvergetelijk neergezet en kunnen niet ontgoocheld zijn. We hebben getoond aan de wereld dat we een ploeg zijn die wilt voetballen.”

Meunier: “Bewijs dat er iets veranderd is op vlak van mentaliteit”

De memorabele terugkeer tegen Japan was wat Thomas Meunier vooral bijbleef. “Dat was ontegensprekelijk het hoogtepunt van ons toernooi, en het bewijs dat er iets veranderd is op vlak van mentaliteit. Het beeld van het toernooi is voor mij onze groepsfoto na de wedstrijd voor de derde plaats. We wisten dat er vandaag een feestje zou volgen, maar niet dat het van deze aard zou zijn.”

Batshuayi: “Dit geeft mij een warm gevoel”

“Dit zijn emoties die we nog nooit hebben meegemaakt”, voegde Michy Batshuayi nog toe aan de reacties van zijn ploegmaats. “Het geeft mij een warm gevoel. België heeft tal van kleuren, en we hebben een heel goed beeld gegeven van het land. Nu moeten we blijven werken.”

Nacer Chadli voegde daar nog aan toe dat het feest in Brussel voor “veel vreugde en trots” bij de Rode Duivels zorgde.

