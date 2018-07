Degenkolb verpest Belgisch feestje in dolle kasseirit, Van Avermaet blijft nog steeds leider in de Tour

John Degenkolb heeft de incidentrijke negende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam in de bloedhete en stofferige “Hel van het Noorden” als eerste over de streep in Roubaix, voor Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. De vele kasseistroken zorgden voor heel wat averij, het belangrijkste slachtoffer was Richie Porte, BMC behield wel de gele trui met een imponerende Van Avermaet.

De negende etappe in de Tour de France bracht de renners van Arras naar Roubaix: een rit van slechts 156,5 kilometer... maar wel over 15 stroken, goed voor 21,7 kilometer kasseien in de bloedhete en stofferige Hel van het Noorden. Een rit waar de klassementsrenners tijd konden winnen of verliezen, en een etappe waar enkele landgenoten al een tijdje van droomden. Onder meer gele trui Greg Van Avermaet droomde van ritwinst in Roubaix.

Het zorgde allemaal voor een geweldig nerveus en snel begin. En nog voor de eerste kasseistrook viel met Richie Porte al een outsider voor de eindzege uit. De kopman van BMC moest opgeven met een sleutelbeenbreuk en ook José Joaquín Rojas van Movistar kon niet meer verder...

Opgave Richie Porte Foto: EPA-EFE

De Gendt in de aanval

Voor het eerst in deze Tour kregen we ook een relatief grote kopgroep: tien renners geraakten uit de greep van het dolle peloton en met Thomas De Gendt was er ook een landgenoot present. Ook Guillaume Van Keirsbulck en Dimitri Claeys probeerden hun wagonnetje aan te haken maar slaagden daar niet in.

De Gendt trok op pad met Chad Haga (Sunweb), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Reinhardt Janse van Rensburg (Dimension), Nicolas Edet (Cofidis), Jérôme Cousin, Damien Gaudin Lilian Calmejane (Direct Energie), Omar Fraile (Astana) en Patrick Tolhoek (LottoNL-Jumbo).

Dolle taferelen

Het viel echter nooit stil in het peloton, waar de snelheid bij elke kasseistrook opnieuw werd opgetrokken. Geletruidrager Van Avermaet reed vlot rond op de kasseien maar valpartijen en lekke banden bleven niet uit. Onder meer sprinters Groenewegen en Greipel kwamen ten val en bij BMC ging ook Van Garderen onderuit. Dumoulin, Zakarin en Bardet reden lek en Dan Martin sukkelde een met verband aan elleboog... Maar zelfs specialisten als Lampaert en Terpstra bij Quick Step Floors bleven niet van pech gespaard.

naesen springt over d Foto: EPA-EFE

Voor Chris Froome verliep tot dan alles volgens plan: de Brit werd netjes gepiloteerd door Michal Kwiatkowski.

Toppers gaan onderuit

Voor de legendarische kasseistrook van Mons-en-Pévèle (slechts 900 meter) op net iets minder dan 50 kilometer van de streep versnelde Greg Van Avermaet: de gele trui leidde de dans op de kasseien: onder meer Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Fernando Gaviria en (uiteraard) Peter Sagan volgden attent.

Maar ook Team Sky drukte door omdat met Romain Bardet opnieuw een belangrijke concurrent achterop was geraakt door een nieuwe lekke band. De mannen van Team Sky waren echter iets té zelfzeker en knalden mekaar in de vernieling in een flauwe bocht: Froome moest nu zelf achtervolgen maar zou al snel weer vooraan kunnen aansluiten. Oliver Naesen toonde zich alweer van goudwaarde voor AG2R door Bardet weer naar voren te loodsen. Door al dat geweld was de voorsprong van de overgebleven vluchters gezakt tot een kleine minuut.

Thomas De Gendt Foto: Photo News

Toen ook Rowe en Kwiatkowski op de kasseien belandden, zag het er minder goed uit voor Froome. Jakob Fuglsang (Astana) besefte dat en nam het voortouw in de groep met favorieten. Ook Gilbert voelde zich goed en viel aan, maar reed net dan lek. Movistar zat in de hoek waar de klappen vielen want ook Mikel Landa smakte tegen het asfalt, met Rigoberto Uran viel nog een andere grote naam weg door een val.

Greg van Avermaet in de aanval Foto: AFP

Belgische kampioen en gele trui slaan handen in mekaar

Op 33 kilometer was het liedje van De Gendt vooraan uitgezongen, alleen Gaudin en Van Rensburg hielden nog wat langer stand. De Fransman vloog over de kasseien maar Lampaert legde er in de achtervolging duchtig de pees op. Jasper Stuyven reed nog in één ruk naar voren maar zou even later met de laatste twee vluchters ook worden ingerekend. Van pikte aan de tussensprint nog snel de drie seconden bonus mee.

Op 15 kilometer viel Belgisch kampioen Lampaert aan op de beruchte strook van Camphin-en-Pévèle, met gele trui Van Avermaet en John Degenkolb in het wiel. De drie pakten al snel tien seconden, achter hen waren Sagan en Gilbert (ploegmaat van Lampaert) de beteren, ook Jelle Vanendert en zowaar Alejandro Valverde maakten indruk.

Pechvogel Bardet

Bardet daarentegen kreeg in het slot voor de derde keer met pech af te rekenen, hij viel terug en zou net als Uran en Landa kostbare tijd verliezen ondanks het berenwerk van Naesen... En dat was het sein voor Chris Froome himself en ook Tom Dumoulin om fors door te trekken op vijf kilometer van de streep.

Gilbert, Stuyven, Sagan en Jungels sprongen nog weg uit de groep met favorieten maar de drie vogels waren gaan vliegen en zouden in Roubaix strijden om de prestigieuze dagzege.

Duitser verpest Belgisch feestje

Degenkolb werd door de twee Belgen naar de kop gedrongen maar de Duitser maakte het knap af. Van Avermaet werd tweede, Lampaert derde. Met Gilbert (5e), Stuyven (6e) en Dupont (10e) eindigden nog drie Belgen in de top-10!

Uitslag:

1. John Degenkolb (Trek - Segafredo) in 3u24:26

2. Greg Van Avermaet (BMC)

3. Yves Lampaert (Quick-Step Floors)

4. Peter Sagan (BORA - hansgrohe) +18”

5. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors)

6. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)

7. Bob Jungels (Quick-Step Floors)

8. André Greipel (Lotto - Soudal) +27”

9. Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data)

10. Timothy Dupont (Wanty - Groupe Gobert)

Stand:

1. Greg Van Avermaet

